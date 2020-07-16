هفوات فان دايك وأليسون تنصر آرسنال على ليفربول في قمة الدوري الانجليزي

انتصر ارسنال على ضيفه ليفربول (بطل البريميرليج) بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 15 يوليو 2020، فى قمة الجولة الـ36 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع ليستر سيتي وخسارته أمام توتنهام هوتسبير، إلى 53 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط خلف وولفرهامبتون، الذي يحتل حاليا المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك قبل مرحلتين على نهاية المسابقة المحلية.

في المقابل، تجمد رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه باللقب رسميا في يونيو الماضي، عند 93 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، بفارق 18 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

افتتح ليفربول النتيجة بهدف من توقيع السنغالي ساديو ماني، الذي استثمر في الدقيقة 20 كرة عرضية من الظهير أندرو روبرتسون، سددها على يسار حارس مرمى الأرسنال.

Advertisements

واستغل الأرسنال خطأ من المدافع الهولندي فان دايك ليعدل النتيجة في الدقيقة 32 عبر الفرنسي الكسندر لاكازيت، ثم ارتكب الحارس أليسون بيكر خطأ جديدًا كلف فريقه استقبال الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بواسطة الشاب ريس نيلسون.

ليمنح الفريق الملقب بـ(المدفعجية) انتصاره الأول على ليفربول في بطولة الدوري منذ الرابع من أبريل 2015، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في مواجهات الفريقين العشرة الأخيرة بمختلف البطولات.

بتلك النتيجة، حرم ليفربول من أن يصبح أول فريق يتخطى حاجز المئة نقطة خلال موسم واحد في تاريخ البطولة العريقة، وكسر الرقم القياسي الذي يحمله مانشستر سيتي، الذي توج بالمسابقة موسم 2017 / 2018 برصيد 100 نقطة.

ويتبقى لليفربول مباراتين أمام تشيلسي ونيوكاسل في البطولة هذا الموسم، حيث سيصل رصيده إلى 99 نقطة حال الفوز عليهما.

..