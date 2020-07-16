مانشستر سيتي يحتفل بالبراءة الأوروبية، بهزيمة بورنموث في الدوري الانجليزي

احتفل مانشستر سيتي بالبراءة الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على ضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء 15 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الانجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ودخل مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة وأنها كانت الأولى له في البطولة بعد قبول محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) للطعن الذي تقدم به ضد قرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بحظره من المشاركة في المسابقات القارية بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، لتتأكد مشاركته في النسخة المقبلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي ضمن حصوله على المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي إلى 75 نقطة، محققا انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة في البطولة.

في المقابل، تجمد رصيد بورنموث، الذي تلقى خسارته الحادية والعشرين في البريميرليج خلال الموسم الحالي، عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

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ويتعين على بورنموث الفوز على ضيفه ساوثهامبتون ثم على مضيفه إيفرتون في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة، أملا في تعثر باقي منافسيه، من أجل البقاء في البطولة.

وافتتح سيلفا الذي سيغادر الفريق هذا الموسم بعد 11 عاما في ملعب الاتحاد، من ضربة حرة متقنة بيساره في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى آرون رامسدايل (6).

وسجل جيزوس الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من سيلفا الى داخل المنطقة، فراوغ لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس (39).

وشهدت الدقائق الاخيرة من اللقاء انتفاضة من بورنموث ونجح في تقليص الفارق عندما مرر كالوم ويلسون الكرة الى بروكس على باب المرمى (88) وكان قريبا من الخروج بالتعادل.

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