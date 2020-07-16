نقدم لكم أهداف مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية، على ملعب “الإمارات” بمدينة لندن.

قرر يورجن كلوب وضع لاعب الوسط الدولي الانجليزي “أوكسليد تشامبرلين” خلف النجم المصري “محمد صلاح” بدلاً من الاعتماد على الهولندي فينالدوم الذي شارك في المباراة الماضية أمام بيرنلي، عندما تعادل الريدز 1/1 على ملعب آنفيلد روود.

فى المقابل قام ميكيل ارتيتا باجراء الكثير من التغييرات على تشكيل المدفعجية فى مباراة اليوم حيث يجلس على دكة البدلاء بيبير أوباميانج، ويقود هجوم ارسنال الفرنسي لاكازيت.

إليكم تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم..

تشكيلة ليفربول اليوم:

أليسون بيكر

جو جوميز – فان دايك – روبرتسون – آرنولد

فينالدوم – فابينيو – أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيلة ارسنال اليوم:

Advertisements

إيمليانو مارتينيز

تيرني – دافيد لويز – هولدينج

سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون

نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا

قم بتحديث الصفحة بأستمرار..

إليكم أهداف مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

هدف التقدم لليفربول “ماني” 1-0

هدف تعادل ارسنال “لاكازيت” 1-1

هدف ارسنال الثاني “نيلسون” 2-1

اضغط هنا لمشاهدة أهداف مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

..