بالصور| التعادل يحسم أولى مباريات أهلي جدة الودية وعمر السومة يُسجل

انتهت مباراة أهلي جدة مع جدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في لقاء ودي أُقيم على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، التي ستعود يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وغابت الجماهير عن حضور المباراة الودية بين فريقي الاهلي وجدة، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ مدرب أهلي جدة، فلادان ميلوفيتش، اللقاء بتشكيلة ضمت: محمد العويس، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما، يوسف الحربي، علي الأسمري، ماركو مرين، عبدالفتاح عسيري، عمر السومة.

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وشهدت أحداث الشوط الأول تقدم أهلي جدة بهدف أحرزه النجم السوري عمر السومة في الدقيقة 39، واستطاع فريق جدة إدراك هدف التعادل عن طريق إسماعيل عمر في الدقيقة 54.

وشهد الشوط الأول إضاعة هداف الراقي، عمر السومة، لهدف مُحقق بعدما ارتطمت تسديدته الرائعة في العارضة من ركلة ثابتة.

ويتأهب الراقي لخوض 3 مباريات أخرى ودية خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي مع العين وأحد والوحدة على الترتيب، علمًا بأن الفريق يحتل حاليا المركز الرابع في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة.

صورة مباراة أهلي جدة ونادي جدة

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