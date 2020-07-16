عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام آرسنال في الدوري الانجليزي “تشامبرلين يبدأ خلف صلاح”

أعلن المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” تشكيلة ليفربول الأساسية التي سيخوض بها مباراة آرسنال على ملعب الإمارات شمال العاصمة لندن، في قمة مباريات اليوم بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لحساب الجولة 36.

وقرر يورجن كلوب وضع لاعب الوسط الدولي الانجليزي “أوكسليد تشامبرلين” خلف النجم المصري “محمد صلاح” بدلاً من الاعتماد على الهولندي فينالدوم الذي شارك في المباراة الماضية أمام بيرنلي، عندما تعادل الريدز 1/1 على ملعب آنفيلد روود.

وسيعود فينالدوم للمشاركة في مباراة اليوم لكن هذه المرة خلف السنغالي “ساديو ماني”، على أن يلعب البرازيلي فابينيو على خط الدائرة.

وخرج الانجليزي المخضرم جيمس ميلنر من تشكيلة ليفربول في هذه المباراة بسبب إصابة عضلية، لينضم إلى الثنائي جويل ماتيب وجوردان هندرسون خارج حسابات كلوب.

ويتواجد النجم السويسري “شاكيري” على دكة البدلاء للمرة الثانية فقط منذ استئناف النشاط الكروي بعد جائحة فيروس كورونا.

وغاب شاكيري عن جميع مباريات ليفربول السابقة بداعي الإصابة، وعاد في مباراة أستون فيلا ليتواجد على الدكة دون مشاركة، ثم خرج في المباراة التالية أمام برايتون، قبل أن يجلس من جديد على الدكة أمام بيرنلي دون استخدام.

والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية :

أليسون بيكر

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جو جوميز – فان دايك – روبرتسون – آرنولد

فينالدوم – فابينيو – أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيلة آرسنال الأساسية :

إيمليانو مارتينيز

تيرني – دافيد لويز – هولدينج

سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون

نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا