ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو في الدوري الايطالي “تشيزني يحرم النيوفيردي من الفوز”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “يوفنتوس وساسولو” ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 15-7-2020 في الجولة الـ 33، بالدوري الايطالي “السيريا آ”.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وبريمير سبورتس 1 الآيرلندية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي ساسولو “تريكولوري”.

حرم الحارس البولندي “فويتشيك تشيزني” فريق “ساسولو” من تحقيق فوزًا مستحقًا على يوفنتوس، ليهدي ساري نقطة ثمينة بطعم الفوز في صراعهم على الأسكوديتو.

وتقدم البيانكونيري بالهدف الاول في الدقيقة الخامسة عن طريق دانيلو، وفي الدقيقة (12) احرز هيجواين الهدف الثاني بتمريرة رائعة من بيانيتش، بينما سجل “ديوسيريتش” هدف تقليص الفارق لساسولو في الدقيقة (29) لينتهي الشوط الاول بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح المهاجم بيراردي في تسجيل هدف التعادل لساسولو من ضربة حرة مباشرة، وعاد اللاعب ذاته ليقدم تمريرة رائعة إلى كابوتو الذي سجل الثالث في الدقيقة (54)، وعند الدقيقة (64) تمكن البرازيلي ساندرو من تسجيل هدف التعادل ليوفنتوس.

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وارتفع رصيد “يوفنتوس” إلى النقطة الـ 77 في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني “أتالانتا” الذي اكتسح نظيرة “بريشيا” بستة أهداف مقابل هدفين أمس الثلاثاء في افتتاح الجولة الـ 33.

بينما وصل “ساسولو” إلى النقطة الـ 47 في المركز الثامن، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز السابع “نابولي”، وبفارق نقطتين عن المركز التاسع الذي يحتله “هيلاس فيرونا”.

يوفنتوس 3-3 ساسولو

????️ملعب تريكولوري (ساسولو)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 33)

⌚انتهت

ملخص مباراة يوفنتوس وساسولو

اهلاً ومرحبًا بكم في ملخص احداث يوفنتوس وساسولو ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدوري الايطالي.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد”.

⚪⚫تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – دانيلو – دي ليخت – كيليني – ساندرو – بينتانكور – بيانيتش – ماتويدي – بيرنارديسكي – هيجواين – رونالدو.

دكة البدلاء: بنسوليو – بوفون – بونوتشي – روجاني – رامسي – رابيو – ماركو أوليفيرا – موراتوري – ديبالا – ديميرال – دوجلاس كوستا.

تشكيلة ساسولو: كونسيلي – مولدور – بيلوسو – كيركيتش – كيرياكوبولوس – ماينانيللي – لوكاتيلي – بيراردي – ديوريسيتش – بوجا – كابوتو.

كونسيلي – مولدور – بيلوسو – كيركيتش – كيرياكوبولوس – ماينانيللي – لوكاتيلي – بيراردي – ديوريسيتش – بوجا – كابوتو. “1????بداية المباراة..

“2 اول ضربة ركنية ليوفنتوس.. ولكن الحكم يحتسب خطأ عكسي على دي ليخت.

“3 كابوتو يسدد كرة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الايمن لتشيزني.

“6⚽ جووووووووووووووووووووووول الهدف الاول ليوفنتوس عن طريق الظهير البرازيلي الايمن دانيلو.

“6 قصة الهدف: ميراليم بيانتش يخدع مدافعي ساسولو ويلعب الركنية أرضية إلى دانيلو خارج منطقة الجزاء الذي سددها قوووية في المرمى لتسكن شباك كونسيلي.

“12⚽جوووووووووووووووووووووول.. جونزالو هيجواين يسجل الهدف الثاني لليوفي بعد تمريرة رائعة من بيانيتش.

“13 مش ممكن يا كابوتو.. مهاجم ساسولو يضيع فرصة لا تضيع، ولكن يُحسب لتشيزني الخروج من مرماه لإغلاق زاوية التسديد على كابوتو.

“15 ربع ساعة ممتعة جدًا من يوفنتوس.

“20 اوووووووووه.. رونالدو يستغل خروج كونسيلي من مرماه ويسدد كرة من مكان صعب ولكن ترتطم في الشباك الخارجية.

“23 تشيزني يتألق ويتصدى لتسديدة قووووية من بيراردي.

“26 مرة أخرى تشيزني ينقذ اليوفي بتصدٍ رائع من امام بيراردي.

“29⚽جوووووووووووووووووووووول ديوريسيتش يسجل هدف تقليص الفارق لساسولو.

“29 قصة الهدف: هجمة سريعة منظمة تنتهي عند كابوتو الذي سند الكرة إلى ديوريسيتش القادم من الخلف ليسددها الاخير في شباك تشيزني ببراعة.

“33 يبدو ان دي ليخت يعاني من اصابة.

“35 خامس محاولة من ساسولو عن طريق بيراردي ولكن تسديدته وصلت سهلة في يد تشيزني.

“40 ساسولو تحول بعد تلقيه الهدفين.. سيطر على الكرة وخلق اكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

“42???? أول بطاقة صفراء في المباراة على كابتن فريق ساسولو ماينانيللي بعد تدخل قوي على رونالدو.

“45 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2????بطاقة صفراء على لاعب يوفنتوس بيرنارديسكي بعد تدخله بتهور على لاعب ساسولو.

“45+3 رونالدو كاد يسجل الهدف الثالث ولكن مدافع ساسولو وضع قدمه امام تسديدته لتتحول إلى الركنية.

45+5 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

“45????بداية الشوط الثاني..

“46????تبديل اول ليوفنتوس بخروج كيليني ونزول روجاني!

“46 ضربة حرة غير مباشرة لصالح يوفنتوس من داخل منطقة الست ياردات بعدم لمس كونسيلي تمريرة المدافع بالقصد.

“47 يتولى تنفيذها بيانيتش ويمررها إلى رونالدو الذي سددها بقوة ولكن ترتطم في المدافعين وتذهب بعيدًا.

“50⚽جووووووووووووووووووووول هدف التعادل لساسولو من ضربة حرة مباشرة تولى تنفيذها بيراردي وتمكن من تحويلها في شباك تشيزني ببراعة كبيرة.

“53????بطاقة صفراء على مدافع ساسولو كيرياكوبولوس.

“54⚽جوووووووووووووووووووووول!! الهدف الثالث لساسولو عن طريق المهاجم كابوتو بتمريرة رائعة من بيراردي.

“54 ماذا حدث لليوفي! سيناريو مباراة ميلان يتكرر، ويبدو ان ساري لم يتعلم الدرس.

“57????????تبديلان دفعة واحدة ليوفنتوس بخروج بيانيتش ودخول رابيو، وخروج هيجواين ونزول ديبالا.

“58????بطاقة صفراء على مهاجم ساسولو بيراردي.

“59 على غير العادة رونالدو يضيع فرصة سهلة جدًا من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة رائعة من ديبالا.

“62????بطاقة صفراء على رونالدو بعد تدخل خطير دون قصد على لاعب ساسولو.

“62????تبديل رابع ليوفنتوس بخروج بيرنارديسكي ودخول دوجلاس كوستا.

“64⚽جوووووووووووووووووووووول هدف التعادل ليوفنتوس برأسية رائعة من أليكس ساندرو من الركنية.

“67????????تبديلان دفعة واحد لساسولو بخروج ديوروسيتش ودخول حامد تراوري، وخروج ماينانيللي ودخول المغربي مهدي بوربيعة.

“75????تبديل ثالث لساسولو بخروج كيركيتش ودخول مارلون.

“75 يتبقى 15 دقيقة وينتهي اللقاء ومازال التعادل الايجابي يسيطر.

“77 رونالدو يروض عرضية ساندرو ويسدد بقووووة ولكن كونسيلي يتصدى ببراعة.

“80????بطاقة صفراء على بونوتشي الذي يجلس على دكة البدلاء بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على قرارات الحكم.

“81????تبديل خامس واخير لليوفي بخروج ماتويدي ونزول رامسي.

“83 اوووووووووه.. فرصة مزدوجة لساسولو، تراروي يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها تشيزني لترتد إلى بوجا الذي سددها بقوة ولكن ساندرو يشتتها برأسه من على خط المرمى.

“84????اخر تبديلات ساسولو بخروج بيراردي ودخول فيراري، وخروج بوجا ونزول راسبادوري.

“89????بطاقة صفراء على المغربي مهدي بوربيعة بعد مسك واضع لأدريان رابيو.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+2 اووووووووووووه مهدي بوربيعة يسدد كرة قوووية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها تشيزني ببراعة لتخرج إلى الركنية.

“90+4????بطاقة صفراء سابعة في المباراة من نصيب رامسي.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لصحاب الأرض ساسولو مقابل ثلاثة ليوفنتوس.

إلى هنا ينتهي ملخص احداث المباراة.

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