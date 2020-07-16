بالصور| بهدف “حنتوش”.. اتحاد جدة يتعادل وديًا أمام نجران

انتهت المباراة الودية بين اتحاد جدة ونجران، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير سلطان بالمحالة ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، التي ستعود يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وبدأ مدرب النمور، فابيو كاريلي، اللقاء بتشكيلة ضمت: عساف القرني، سعود عبدالحميد، برونو أوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالاله المالكي، عبدالعزيز البيشي، أنيس البدري، رومارينهو، هارون كمارا.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم نجران بهدف دون رد، أحرزه المحترف الأجنبي جبلان سلامي في الدقيقة الثالثة، وشهد النصف الأول من اللقاء حالة طرد للاعب الاتحاد سعود عبدالحميد، ولاعب آخر من نجران، وتم استبدالهما بعد اتفاق المدربين؛ حيث شارك مع العميد يونس عبد الواحد.

ودخل الاتحاد الشوط الثاني أمام نجران بتشكيل مكون من: راكان النجار، حمدان الشمراني، عبدالمحسن فلاتة، أحمد عماد، يونس عبدالواحد، طارق عبدالله، خالد السمري، محمد الثاني، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز العرياني، عبدالرحمن الغامدي.

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واستطاع النمور تسجيل هدف التعادل بشكل مبكر في أحداث الشوط الثاني عند الدقيقة 46، عن طريق اللاعب محمد الثاني الشهير بـ “حنتوش”.

وغابت الجماهير عن حضور المباراة الودية بين فريقي اتحاد جدة ونجران، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتواجد اتحاد جدة في منطقة عسير، حيث يقيم معسكره الإعدادي قبل استئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

صور مباراة اتحاد جدة ونجران