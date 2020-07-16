ملخص مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي “فوز باهت ولقطة حزينة على هايبوري”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “ليفربول وارسنال” في قمة مباريات اليوم الأربعاء 15-7-2020 ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نقلت مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نقلت على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ستاد ارسنال “الإمارات”.

وتمكن “ارسنال” من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين ليواصل مصارعة فريقي “توتنهام وشيفيلد يونايتد” حتى الجولة الأخيرة، على خطف اخر بطاقة تأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ويحتل “ارسنال” المركز التاسع برصيد 53 نقطة، ويحتاج للفوز في آخر جولتين مع خسارة الثلاثي ولفرهامبتون وتوتنهام وشيفيلد يونايتد لمبارياتهم.

وبدأت مباراة آرسنال وليفربول بتحية بطل الدوري الانجليزي في ممر شرفي، وبعد دقائق استطاع النجم السنغالي “ساديو ماني” تسجيل هدف التقدم بفضل تمريرة عرضية من روبرتسون.

واستمر استحواذ ليفربول على الكرة لأكثر من 25 دقيقة، حتى جاءت نقطة تحول المباراة في الدقيقة 32 عندما أخطأ المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في اعادة الكرة إلى الحارس أليسون بيكر بفعل ضغط شرس من نيلسون، ليستغل لاكازيت الفرصة ويسجل هدف التعديل.

وقبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، رد لاكازيت الهدية إلى نيلسون، عندما استغل هفوة أخرى فادحة لكن من الحارس أليسون بيكر، ليهدي نيلسون كرة الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وعلى مدار الشوط الثاني نجح آرسنال في تحجيم محمد صلاح وماني وفيرمينو، ليفسد عليه تعديل النتيجة أو الظفر بالنقاط الثلاث، وبالتالي التسبب في إضاعة تكرار إنجاز “مانشستر سيتي” في التتويج بأكبر عدد من النقاط، حيث توج السيتي بلقب موسم 2017/18 بأكثر من 100 نقطة.

وحصد فريق “ليفربول” 93 نقطة حتى الآن، ولكي يتجاوز النقطة الـ 100، كان يتحتم عليه الفوز على “ارسنال” ثم تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

وشهدت الدقيقة 72 من مواجهة آرسنال وليفربول ظهور ملعب هايبوري، الذي احتض مباريات آرسنال لأكثر من 100 سنة قبل أن يتم تحويل مدرجاته إلى مساكن وأرضيته إلى حدائق وملاعب رياضية صغيرة.

وركز مخرج المباراة على ملعب هايبوري القديم لأكثر من دقيقة ومن ثم عاد إلى ملعب الإمارات الممتليء باللافتات التي تتحدث عن تاريخ النادي القديم، وكأنه أراد إيصال رسالة إلى جمهور المدفعجية بأن تاريخ النادي الحقيقي كان هناك وليس في ملعب الإمارات المستحدث.

ارسنال 2-1 ليفربول

????️ملعب الإمارات (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 36)

انتهت

ملخص مباراة ليفربول آرسنال لحظة بلحظة

يصحبكم “محمود ماهر” في هذه التغطية المباشرة

???? ⬜️ تشكيلة آرسنال اليوم: إيمليانو مارتينيز – تيرني – دافيد لويز – هولدينج – سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون – نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا

إيمليانو مارتينيز – تيرني – دافيد لويز – هولدينج – سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون – نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا غريبة من آرتيتا؟؟؟ قرر وضع أوباميانج على دكة البدلاء اليوم، وحرمانه من مواصلة مصارعة فاردي على لقب هداف البريميرليج

⬛️ تشكيلة ليفربول اليوم : أليسون بيكر – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون – آرنولد – فينالدوم – فابينيو – أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

: أليسون بيكر – جو جوميز فان دايك روبرتسون آرنولد – فينالدوم فابينيو أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني روبرتو فيرمينو محمد صلاح يدير المباراة الحكم “بول تيرني”.

بول تيرني أدار 3 مباريات لفريق ليفربول هذا الموسم، الأولى انتهت بفوز الريدز 2-0 أمام شيفيلد يونايتد لحساب الجولة 21 من الدوري الانجليزي، والثانية في الجولة 29 وانتهت بفوز ليفربول 2-1 أمام بورنموث، والثالثة في الجولة 33، وانتهت بفوز ليفربول على أستون فيلا يوم 5 يوليو الحالي.

أدار تيرني 4 مباريات لآرسنال هذا الموسم، في الجولات 14 و17 و22 أمام نوريتش سيتي (2-2) ومانشستر سيتي (0-3) وكريستال بالاس (1-1)، وفي ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام شيفيلد يونايتد وفاز آرسنال لأول مرة مع تيرني 1-2 يوم 28 يونيو الماضي.

???????????? لاعبو آرسنال يقومون بممر شرفي للاعبي ليفربول بمناسبة تتويجهم بلقب الدوري هذا الموسم.

1″ صافرة بداية المباراة..

10″ أفضلية لليفربول في بداية اللقاء. لا وجود لآرسنال في الدقائق العشر الأولى..ركلات ثابتة لليفربول غير مستغلة.

12″ أووووووووووووووه…إيمليانو مارتينيز – حارس مرمى آرسنال – يلعب بالنار!!! كاد يتسبب في هدف كوميدي لصالح ليفربول.

12″ مارتينيز حاول تسديد الكرة من داخل منطقة الستة على مقربة من روبرتو فيرمينو الذي ضغط عليه بكل قوة، لترتطم الكرة في قدم فيرمينو لحظة تسديد الحارس.. لتغير الكرة اتجاهها في جسد الهداف البرازيلي وتصطدم في القائم الأيمن وتخرج!!

20″ جوووووووووووووول…ليفربول يتقدم بهدف مستحق بعد ضغط غير عادي في الدقائق الأولى من اللقاء.. ساديو ماني منح الأفضلية للريدز بعد استغلاله لتمريرة عرضية من أندرو روبرتسون.

20″ ساديو ماني يرفع عدد أهدافه لـ 17 .. ليصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة رصيد صلاح.

20″ أندرو روبرتسون رفع عدد تمريراته الحامسة لـ 10 في الدوري الانجليزي هذا الموسم..

21″ أوووووووو…ساديو ماني يسدد مقوسة من داخل منطقة الجزاء وإيميليانو مارتينيز يتصدى لها بصعوبة..

22″ رأسية ضعيفة من فيرجيل فان دايك بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية داخل منطقة آرسنال، والحارس يمسك بالكرة بسهولة..

23″ آرسنال غير موجود!!! آرسنال لم يأت!

24″ يحاول العودة في أجواء اللقاء بالبد في ممارسة الضغط على حائز الكرة

32″ جووووووووووول…آرسنال يعدل النتيجة بواسطة ألكسندر لاكازيت

32″ هفوة فادحة في بناء هجمة من فيرجيل فان دايك..أعاد كرة قصيرة جدا للحارس بيكر بسبب ضغط قوي من نيلسون لتجد الكرة لاكازيت الذي تسلم الكرة وانفرد وراوغ الحارس ليضع الكرة في الشباك.

44″ جووووووووووول..آرسنال يتقدم 2-1 !!

44″ لاكازيت يرد الجميل إلى نيلسون ويصنع لهدف هدف تقدم آرسنال!

44″ هفوة غريبة من أليسون بيكر في التمرير.. تقطع الكرة من لاكازيت على الرواق الأيمن ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى نيلسون الذي تسلم وسدد تحت ضغط فابينيو لتعانق كرته الشباك.

45″ نهاية الشوط الأول..

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من اللقاء

46″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ارسنال توريرا .

48″ ???? بطاقة صفراء للاعب ليفربول آرنولد.

57″ ???? تغيير أول في صفوف آرسنال بنزول سيبايوس بدلاً من توريرا.

58″ ???? تغيير مزدوج لمدرب ارسنال ارتيتا بنزول أوباميانج وويلوك بدلاً من لاكازيت ونيلسون.

61″ ???? تغيير مزدوج من مدرب ليفربول يورجن كلوب بنزول “مينامينو ونابي كيتا” بدلاً من تشامبرلين وفيرمينو.

69″ أوووووووه…فرصة لا تضيع من محمد صلاح!!!

70″ عرضية جميلة من ساديو ماني ، تجد رأس محمد صلاح على القائم الأيسر لحارس آرسنال، لكن صلاح ضرب الكرة برأسه ضعيفة في نفس زاوية مارتينيز الذي إلتقطها دون مشكلة..

70″ يورجن كلوب يصرخ على خط التماس في صلاح

72″ لقطة للتاريخ من مخرج المباراة..ذهب بالكاميرا من فوق ملعب الإمارات إلى المكان القديم لملعب هايبوري الذي تحول إلى مساكن، وركز الكاميرا على الملعب لمدة دقيقة كاملة!! ومعلق المباراة في قنوات بي ان سبورت “رؤوف خليف” لم يعلق على تلك اللقطة لا من قريب أو من بعيد !!!

73″ المخرج بعدها ذهب إلى ملعب الإمارات وركز على لافتة التتويج التاريخي لآرسنال دون خسارة في عام 2004.. ووقتها بدأ رؤوف خليف يتحدث عن ذلك الموسم فقط!

74″ لقطة مثيرة من المخرج.. ربما أراد ايصال رسالة ما إلى جمهور آرسنال الذي بات فريقه خارج لعبة التأهل إلى المسابقات القارية لأول مرة منذ زمن بعيد.

76″ مايتلاند نيلز يأخذ مكان سواريس في تشكيلة آرسنال .

81″ بطاقة صفراء للاعب وسط آرسنال شاكا.

83″ تغيير مزدوج في تشكيلة ليفربول ، شاكيري يشارك بدلاً من محمد صلاح، وأوريجي يشارك بدلاً من فينالدوم.

84″ هذه أول مشاركة للاعب شاكيري بعد استئناف النشاط الرياضي منذ يوم 20 يونيو الماضي.

84″ مشاركة شاكيري جاءت بفضل غياب جيمس ميلنر وهندرسون للاصابة.

85″ تغيير خامس لآرسنال بنزول “كولاسيناك” بدلاً من ساكا.

86″ أووووووووه… ماني يضيع فرصة غريبة بعد تلقيه تمريرة طولية من اندرو روبرتسون، سددها بقدمه اليسرى في الشباك الخارجية بعد شبه انفراد بالحارس مارتينيز.

89″ كرة جووووول!!!! تبادل كروي مميز بين لاعبي آرسنال، أوباميانج يمرر عرضية بوجه القدم إلى ويلوك الذي سدد بلمسة واحدة وهو غير مراقب داخل منطقة الجزاء ، ليضعها بشكل غريب جوار القائم الأيسر لأليسون بيكر..

91″ ???? البطاقة الصفراء تظهر مرة أخرى هذه المرة من نصيب داني سيبايوس.

95″ بوووووووووووم…آرنولد يصوب من 25 ياردة قوية جدًا ترتطم في أحد المدافعين وتمر جوار القائم الأيسر ركنية.

96″ صافرة نهاية اللقاء بفوز ارسنال 2-1..ليضيف الخسارة الثالثة لليفربول هذا الموسم!

ليفربول خسر من واتفورد ومانشستر سيتي وارسنال.

إلى هنا تنتهي هذه التغطية.

إلى اللقاء

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