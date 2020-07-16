بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 15-7-2020 بالجولة الـ 36، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد ارسنال “الإمارات”.

تعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية لفريق “ارسنال” الذي يصارع فريقي “توتنهام وشيفيلد يونايتد” على خطف اخر بطاقة تأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

ويحتل “ارسنال” المركز التاسع برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام”، وبفارق 4 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السابع والمؤهل إلى بطولة “اليورباليج”.

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وبدرجة أقل من الأهمية، سيسعى بطل الدوري الانجليزي “ليفربول” إلى تحقيق الفوز من أجل تحطيم الرقم القياسي لأعلي فريق حصدًا للنقاط في موسم واحد في تاريخ البريميرليج المسجل باسم “مانشستر سيتي” بعدما وصل إلى النقطة 100 في موسم 2017/18.

وحصد فريق “ليفربول” 93 نقطة حتى الآن، ولكي يتجاوز النقطة الـ 100، سيتحتم عليه الفوز على “ارسنال”، وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد.

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ارسنال 2-1 ليفربول

????️ملعب الإمارات (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 36)

انتهت

بث مباشر ليفربول آرسنال لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لقمة مباريات اليوم بين ليفربول وآرسنال في الجولة 36 من البريميرليغ.

قم بتحديث هذه الصفحة كل 30 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.

يصحبكم “محمود ماهر” في هذه التغطية المباشرة

???? ⬜️ تشكيلة آرسنال اليوم: إيمليانو مارتينيز – تيرني – دافيد لويز – هولدينج – سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون – نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا

إيمليانو مارتينيز – تيرني – دافيد لويز – هولدينج – سواريس – توريرا – شاكا – نيلسون – نيكولاس بيبي – لاكازيت – ساكا غريبة من آرتيتا؟؟؟ قرر وضع أوباميانج على دكة البدلاء اليوم، وحرمانه من مواصلة مصارعة فاردي على لقب هداف البريميرليج

⬛️ تشكيلة ليفربول اليوم : أليسون بيكر – جو جوميز – فان دايك – روبرتسون – آرنولد – فينالدوم – فابينيو – أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

: أليسون بيكر – جو جوميز فان دايك روبرتسون آرنولد – فينالدوم فابينيو أوكسليد تشامبرلين – ساديو ماني روبرتو فيرمينو محمد صلاح يدير المباراة الحكم “بول تيرني”.

بول تيرني أدار 3 مباريات لفريق ليفربول هذا الموسم، الأولى انتهت بفوز الريدز 2-0 أمام شيفيلد يونايتد لحساب الجولة 21 من الدوري الانجليزي، والثانية في الجولة 29 وانتهت بفوز ليفربول 2-1 أمام بورنموث، والثالثة في الجولة 33، وانتهت بفوز ليفربول على أستون فيلا يوم 5 يوليو الحالي.

أدار تيرني 4 مباريات لآرسنال هذا الموسم، في الجولات 14 و17 و22 أمام نوريتش سيتي (2-2) ومانشستر سيتي (0-3) وكريستال بالاس (1-1)، وفي ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي أمام شيفيلد يونايتد وفاز آرسنال لأول مرة مع تيرني 1-2 يوم 28 يونيو الماضي.

???????????? لاعبو آرسنال يقومون بممر شرفي للاعبي ليفربول بمناسبة تتويجهم بلقب الدوري هذا الموسم.

1″ صافرة بداية المباراة..

10″ أفضلية لليفربول في بداية اللقاء. لا وجود لآرسنال في الدقائق العشر الأولى..ركلات ثابتة لليفربول غير مستغلة.

12″ أووووووووووووووه…إيمليانو مارتينيز – حارس مرمى آرسنال – يلعب بالنار!!! كاد يتسبب في هدف كوميدي لصالح ليفربول.

12″ مارتينيز حاول تسديد الكرة من داخل منطقة الستة على مقربة من روبرتو فيرمينو الذي ضغط عليه بكل قوة، لترتطم الكرة في قدم فيرمينو لحظة تسديد الحارس.. لتغير الكرة اتجاهها في جسد الهداف البرازيلي وتصطدم في القائم الأيمن وتخرج!!

20″ جوووووووووووووول…ليفربول يتقدم بهدف مستحق بعد ضغط غير عادي في الدقائق الأولى من اللقاء.. ساديو ماني منح الأفضلية للريدز بعد استغلاله لتمريرة عرضية من أندرو روبرتسون.

20″ ساديو ماني يرفع عدد أهدافه لـ 17 .. ليصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة رصيد صلاح.

20″ أندرو روبرتسون رفع عدد تمريراته الحامسة لـ 10 في الدوري الانجليزي هذا الموسم..

21″ أوووووووو…ساديو ماني يسدد مقوسة من داخل منطقة الجزاء وإيميليانو مارتينيز يتصدى لها بصعوبة..

22″ رأسية ضعيفة من فيرجيل فان دايك بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية داخل منطقة آرسنال، والحارس يمسك بالكرة بسهولة..

23″ آرسنال غير موجود!!! آرسنال لم يأت!

24″ يحاول العودة في أجواء اللقاء بالبد في ممارسة الضغط على حائز الكرة

32″ جووووووووووول…آرسنال يعدل النتيجة بواسطة ألكسندر لاكازيت

32″ هفوة فادحة في بناء هجمة من فيرجيل فان دايك..أعاد كرة قصيرة جدا للحارس بيكر بسبب ضغط قوي من نيلسون لتجد الكرة لاكازيت الذي تسلم الكرة وانفرد وراوغ الحارس ليضع الكرة في الشباك.

44″ جووووووووووول..آرسنال يتقدم 2-1 !!

44″ لاكازيت يرد الجميل إلى نيلسون ويصنع لهدف هدف تقدم آرسنال!

44″ هفوة غريبة من أليسون بيكر في التمرير.. تقطع الكرة من لاكازيت على الرواق الأيمن ويمررها داخل منطقة الجزاء إلى نيلسون الذي تسلم وسدد تحت ضغط فابينيو لتعانق كرته الشباك.

45″ نهاية الشوط الأول..

استراحة ونواصل تغطية الشوط الثاني.. لا تذهبوا بعيدًا.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني من اللقاء

46″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط ارسنال توريرا .

48″ ???? بطاقة صفراء للاعب ليفربول آرنولد.

57″ ???? تغيير أول في صفوف آرسنال بنزول سيبايوس بدلاً من توريرا.

58″ ???? تغيير مزدوج لمدرب ارسنال ارتيتا بنزول أوباميانج وويلوك بدلاً من لاكازيت ونيلسون.

61″ ???? تغيير مزدوج من مدرب ليفربول يورجن كلوب بنزول “مينامينو ونابي كيتا” بدلاً من تشامبرلين وفيرمينو.

69″ أوووووووه…فرصة لا تضيع من محمد صلاح!!!

70″ عرضية جميلة من ساديو ماني ، تجد رأس محمد صلاح على القائم الأيسر لحارس آرسنال، لكن صلاح ضرب الكرة برأسه ضعيفة في نفس زاوية مارتينيز الذي إلتقطها دون مشكلة..

70″ يورجن كلوب يصرخ على خط التماس في صلاح

72″ لقطة للتاريخ من مخرج المباراة..ذهب بالكاميرا من فوق ملعب الإمارات إلى المكان القديم لملعب هايبوري الذي تحول إلى مساكن، وركز الكاميرا على الملعب لمدة دقيقة كاملة!! ومعلق المباراة في قنوات بي ان سبورت “رؤوف خليف” لم يعلق على تلك اللقطة لا من قريب أو من بعيد !!!

73″ المخرج بعدها ذهب إلى ملعب الإمارات وركز على لافتة التتويج التاريخي لآرسنال دون خسارة في عام 2004.. ووقتها بدأ رؤوف خليف يتحدث عن ذلك الموسم فقط!

74″ لقطة مثيرة من المخرج.. ربما أراد ايصال رسالة ما إلى جمهور آرسنال الذي بات فريقه خارج لعبة التأهل إلى المسابقات القارية لأول مرة منذ زمن بعيد.

76″ مايتلاند نيلز يأخذ مكان سواريس في تشكيلة آرسنال .

81″ بطاقة صفراء للاعب وسط آرسنال شاكا.

83″ تغيير مزدوج في تشكيلة ليفربول ، شاكيري يشارك بدلاً من محمد صلاح، وأوريجي يشارك بدلاً من فينالدوم.

84″ هذه أول مشاركة للاعب شاكيري بعد استئناف النشاط الرياضي منذ يوم 20 يونيو الماضي.

84″ مشاركة شاكيري جاءت بفضل غياب جيمس ميلنر وهندرسون للاصابة.

85″ تغيير خامس لآرسنال بنزول “كولاسيناك” بدلاً من ساكا.

86″ أووووووووه… ماني يضيع فرصة غريبة بعد تلقيه تمريرة طولية من اندرو روبرتسون، سددها بقدمه اليسرى في الشباك الخارجية بعد شبه انفراد بالحارس مارتينيز.

89″ كرة جووووول!!!! تبادل كروي مميز بين لاعبي آرسنال، أوباميانج يمرر عرضية بوجه القدم إلى ويلوك الذي سدد بلمسة واحدة وهو غير مراقب داخل منطقة الجزاء ، ليضعها بشكل غريب جوار القائم الأيسر لأليسون بيكر..

91″ ???? البطاقة الصفراء تظهر مرة أخرى هذه المرة من نصيب داني سيبايوس.

95″ بوووووووووووم…آرنولد يصوب من 25 ياردة قوية جدًا ترتطم في أحد المدافعين وتمر جوار القائم الأيسر ركنية.

96″ صافرة نهاية اللقاء بفوز ارسنال 2-1..ليضيف الخسارة الثالثة لليفربول هذا الموسم!

ليفربول خسر من واتفورد ومانشستر سيتي وارسنال.

إلى هنا تنتهي هذه التغطية.

إلى اللقاء

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