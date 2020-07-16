اتحاد جدة والشباب يتصارعان على التعاقد مع سلمان المؤشر

دخل ناديي اتحاد جدة والشباب في مفاوضاتٍ مع لاعب فريق أهلي جدة سلمان المؤشر، من أجل التعاقد معه رسميا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن عقده الاحترافي مع فريقه يتبقي فيه 15 يوما فقط.

وذكرت إذاعة يو إف أم السعودية، أن النادي أهلي جدة اقترب من خسارة أبرز لاعبيه خلال السنوات الماضية، وهو سلمان المؤشر، والذى اقترب عقده من النهاية بشكل رسمي، خلال الأيام المقبلة، دون أن يتم تجديد التعاقد بشكل رسمي.

وقالت مصادر داخل الفريق الجداوي، أن رغبة سلمان المؤشر في الرحيل أيضا عن الأهلي خلال الفترة المقبلة لعدم توفر الضمانات المالية التي يحتاجها في عقده.

وانتهى عقد المؤشر مع أهلي جدة في 30 يونيو الماضي لكنه وافق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم لحين الاتفاق على مسألة تجديد عقده لسنوات أخرى.

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وتمر إدارة أهلي جدة بفترة صعبة، خاصة بعد إعلان وكيل دجانيني تفاريس، فسخ عقده من طرف واحد، بحجة عدم حصول اللاعب على رواتبه المالية في الشهور الماضية، وهو ما نفاه مسئولو النادي بشكل رسمي.

كما تعقدت المفاوضات مع عبدالفتاح عسيري جناح الفريق، والذي يمتلك عروضا مغرية من أندية آخري على رأسها الهلال والنصر.

وتأتي هذه الأزمات في ظل استعداد الفريق الأهلاوي للمنافسة على حجز مقعدٍ في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2021.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودري “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” برصيد 37 نقطة بعد مرور 22 جولة.

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