ميلان يقلب الطاولة على بارما بثلاثية ونابولي يسقط بفخ التعادل



قلب ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه بارما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ 33 من عمر الدوري الإيطالي.



تقدم بارما في الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كوريت، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 55.



وأضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 77 سجل التركي هاكان كالهانجولو الهدف الثالث لميلان.



ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما تجمد رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، سقط نابولي في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا بنتيجة 1-1.



سجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف التقدم لنابولي في الدقيقة السابعة، لكن موسى بارو سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 80.



ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة أخرى، فاز سامبدوريا على ضيفه كالياري بثلاثية من توقيع مانولو جابياديني وفيدريكو بونازولي "هدفين".



ورفع سامبدوريا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.



المصدر: وكالات