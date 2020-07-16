رياضة | رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العالم نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق عن رأيه فى مستوي محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة ونجم استون فيلا الانجليزي.

وأكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عدم اقتناعه بإمكانيات، محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني.

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وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لا أقتنع بإمكانيات تريزيجيه على الإطلاق فهو لم يسعي لتطوير مستواه خلال الفترة الماضية، والمدربين ظلموه بسبب مركزه".

وأضاف: "أى لاعب يستطيع اللعب فى الدوري الإنجليزي إذا كان معه وكيل مميز، وتريزيجيه لا يعجبني أدائه مطلقًا".