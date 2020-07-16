رياضة | رضا عبدالعال: صالح جمعة وقع للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبدالعال: صالح جمعة وقع للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية لأول مرة بعد فترة طويلة تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي طالب برحيله من قبل.

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة سيتألق فى القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.

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وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا وكان يخطط لفسخ ىعقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".

وأضاف: "صالح جمعة كان يبذل قصاري جهده فى التدريبات وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".