رياضة | فان دايك: أتحمل خسارة ليفربول من أرسنال.. أحيانا تكون البطل وأحيانا الغبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فان دايك: أتحمل خسارة ليفربول من أرسنال.. أحيانا تكون البطل وأحيانا الغبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر الهولندي فرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن حزنه عقب خسارة فريقه اليوم أمام أرسنال بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
فان دايك قال عقب نهاية المباراة :"هكذا هي كرة القدم، أحيانا تكون البطل وأحيانا تكون الغبي".
وأضاف :"ما حدث كان فقدان تركيز لثواني، أنا أتحمل هذه الهزيمة وأتحملها كرجل".
وتابع :"الأهداف التي تلقيناها كانت يجب أن لا تحدث، وكانت هدايا منا".
وزاد :"سنحاول الفوز بالمباراتين الأخيرتين بعد الحصول على راحة لأسبوع".
وواصل :"أن تحقق لقب الدوري هو حلم أصبح حقيقة، أن نرفع الكأس ونحصل على الميداليات سيكون حلمًا بات حقيقة بالنسبة لنا".
وأكمل حديثه :"لا يجب نسيان أننا خضنا موسماً رائعًا حقًا".