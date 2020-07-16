رياضة | فان دايك: أتحمل خسارة ليفربول من أرسنال.. أحيانا تكون البطل وأحيانا الغبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فان دايك: أتحمل خسارة ليفربول من أرسنال.. أحيانا تكون البطل وأحيانا الغبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الهولندي فرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن حزنه عقب خسارة فريقه اليوم أمام أرسنال بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

فان دايك قال عقب نهاية المباراة :"هكذا هي كرة القدم، أحيانا تكون البطل وأحيانا تكون الغبي".

وأضاف :"ما حدث كان فقدان تركيز لثواني، أنا أتحمل هذه الهزيمة وأتحملها كرجل".

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وتابع :"الأهداف التي تلقيناها كانت يجب أن لا تحدث، وكانت هدايا منا".

وزاد :"سنحاول الفوز بالمباراتين الأخيرتين بعد الحصول على راحة لأسبوع".

وواصل :"أن تحقق لقب الدوري هو حلم أصبح حقيقة، أن نرفع الكأس ونحصل على الميداليات سيكون حلمًا بات حقيقة بالنسبة لنا".

وأكمل حديثه :"لا يجب نسيان أننا خضنا موسماً رائعًا حقًا".