رياضة | مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية لاول مرة خلال الفترة الماضية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد الإعلامي إسلام صادق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، كان يرفض مشاركة صالح جمعة، لاعب الفريق فى التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "فايلر أبلغ مسؤولي الأهلي عندما كان فى سويسرا رفضه مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب تصريحاته التى هاجم فيها اللاعب المدرب خلال الفترة الماضية".

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وأضاف: "أمير توفيق علم بعقد صالح جمعة جلسة مع مسؤولي الزمالك وتوقيعه على عقود انضمام للقلعة البيضاء، والاتفاق كان هيقدم شكوي ضد الأهلي بسبب ابتعاده عن التدريبات".

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي أصروا على مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب منعه من الانضمام إلى صفوف الزمالك.