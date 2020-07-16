رياضة | تعرف على السبب وراء رغبة فايلر في ضم نجم الترسانة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على السبب وراء رغبة فايلر في ضم نجم الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية رغبة كبيرة في التعاقد مع شادي ماهر نجم نادي الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض الأهلي على السويسري رينيه فايلر المدير اللفني للأحمر فكرة ضم شادي ماهر في الصيف لتدعيم صفوف الفريق خاصة وأنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم.

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ورحب فايلر بفكرة ضم شادي محمد إلى صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل وأعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اللاعب.

وجاء ترحيب رينيه فايلر الشديد بضم شادي ماهر إلى الأهلي لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والجناح والوسط بالاضافة إلى صغر سنه حيث يبلغ من العمر 23 عام.

وبدأ بالفعل مسئولو المارد الأحمر في التفاوض مع شادي ماهر خلال الساعات القليلة الماضية واللاعب رحب بشكل كبير بالانضمام إلى الفريق ولكنه طلب حسم الأمر مع إدارة نادي الترسانة وهو ما سيفعله الأهلي الفترة المقبلة.