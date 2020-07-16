رياضة | بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر أمام أرسنال بثنائية فى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر أمام أرسنال بثنائية فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لخسارة خارج ارضه أمام نظيره نادى أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وشارك اللاعب الدولي محمد صلاح فى المباراة حتي الدقيقة 80 ليتم استبداله باللاعب شاكيري وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح ساديو مانى التسجيل لصالح الريدز وتعادل لاكازيت للجانرز وأضاف نيلسون الهدف الثاني للنادى اللندني بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلي أليسون.

بهذه النتيجة يظل نادى ليفربول برصيد 93 نقطة فى المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما رفع نادى أرسنال رصيده من النقاط الي 53 نقطة فى المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.