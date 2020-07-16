رياضة | نجم ليل يقترب من نابولي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ليل يقترب من نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن النيجيري فيكتور أوسيمين نجم هجوم ليل الفرنسي أصبح قريبًا للغاية من الإنتقال إلى صفوف نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة Sky Italia أن النجم المهاجم الشاب حلّ المشاكل التي كان تمنع إنتقاله إلى نابولي وأصبح الآن على وشك الإنضمام إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن الصفقة ستكلف خزائن نابولي حوالي 81 مليون يورو لذلك سيتوجب على النادي الإيطالي بيع بعض اللاعبين في الصيف الحالي.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن العديد من الأسماء ارتبطت بالرحيل عن صفوف نابولي في الصيف الحالي على رأسهم السنفالي خاليدو كوليبالي المطلوب في ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كما أن البولندي أركاديوش ميليك مطلوب في يوفنتوس.