الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقاد
مسؤول إعلامي، في اتحاد لعبة جماعية، وجه انتقادات حادة إلى مدرب بأحد المنتخبات، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام، والمدرب كان يتحدث ضمن اختصاصاته، ومهام عمله الفني فقط.
تجديد
نفى لاعب دولي مشهور ما تردد عن قيامه بتجديد عقده مع ناديه، مشيراً إلى وجود بعض التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها، مؤكداً أن جميع الخيارات قائمة، من ضمنها الرحيل.
لاعب
بعد سماع سؤال الصحافي عبر الهاتف، انسحب لاعب بطريقة «هادئة»، مؤكداً أنه سيعاود الاتصال بعد خمس دقائق، لكنه لم يفعلها إلى الآن.. «لو تدري ما هو السؤال؟».
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