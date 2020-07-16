الامارات | قاتل شقيق لاعب توتنهام يسلم نفسه للشرطة الفرنسية

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شكرا لقرائتكم خبر عن قاتل شقيق لاعب توتنهام يسلم نفسه للشرطة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلَّم شخص نفسه إلى الشرطة في مدينة تولوز الفرنسية، واعترف بقتله كريستوفر أورييه، شقيق سيرج مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج لكرة القدم، أمس، بإطلاق نار، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة أن الشخص الذي وضع رهن الاعتقال، سلَّم نفسه إلى مركز الشرطة المركزي في تولوز، وأقرّ بوقوفه خلف قتل كريستوفر (26 عاماً).
وقضى الأخير قتلاً بالرصاص، فجر الإثنين الماضي، في منطقة صناعية على أطراف المدينة الواقعة في جنوب البلاد، وعثر عليه المسعفون مصاباً بطلق ناري في بطنه، ونقل إلى المستشفى الطبي الجامعي في تولوز، حيث ما لبث أن فارق الحياة.
وأشارت صحيفة «لا ديبيش» الإقليمية إلى أن شهود عيان تطرّقوا إلى «خلاف رومانسي» يمكن أن يكون سبب هذا الاعتداء المميت.
وكريستوفر هو الشقيق الأصغر لسيرج المدافع الحالي لتوتنهام.
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