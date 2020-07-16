شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: اعتذرت عن الاستمرار في قطاع ناشئي الأهلي لأسباب خاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، اعتذاره عن الاستمرار في قطاع الناشئين بصفوف القلعة الحمراء لأسباب خاصة.
وقال «حنفي» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، لأسباب خاصة، والأهلي بيتي وأحترمه كثيرًا ولا أتأخر عنه في أي وقت على الإطلاق».
وأضاف: «أرسلت رسالة للخطيب كشفت فيها أسباب اعتذاري عن الاستمرار في قطاع الناشئين، ومن الوارد أن يكون خالد بيبو مديرًا للكرة في الفترة المقبلة».
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