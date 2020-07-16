شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: صالح جمعة وقّع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن اللاعب صالح جمعة سيتألق في القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر.

أضاف «عبدالعال» في برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا، وكان يخطط لفسخ عقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة».

تابع: «صالح جمعة كان يبذل قصارى جهده في التدريبات، وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي».