شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: خالد بيبو يتطلع إلى منصب «مدير الكرة» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، إن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يتطلع إلى تولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم.

أضاف «حنفي» في برنامج «البريمو» مع الإعلامي إسلام صادق على قناة «Ten»: «خالد بيبو طموحاته كبيرة للغاية، ويرغب في تولي منصب مدير الكرة مستقبلًا، ولا يشغل باله برئاسة لجنة التخطيط على الإطلاق».

وعن سيد عبدالحفيظ، قال: «طالما عبدالحفيظ متواجد في منصبه لن يستطيع أحد خلافته على الإطلاق نظرا لتميزه الكبير وخبراته».