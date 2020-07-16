شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يفلت من الهزيمة بتعادل مثير مع ساسولو في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أفلت فريق يوفنتوس من الهزيمة أمام مُضيفه ساسولو، بتعادل مثير 3-3، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز أهداف ساسولو: فيليب ديوريتشيتش، دومينيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو في الدقائق 29 و51 و54، بينما سجل دانيلو وجونزالو هيجواين وأليكس ساندرو أهداف يوفنتوس في الدقائق 5 و12 و64.

وبهذا التعادل، رفع يوفنتوس رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن المركز الثاني أتالانتا (70)، بينما رفع ساسولو رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن.