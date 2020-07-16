شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك أصبح نادي عالمي والفيديو المفبرك لن ينسينا لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الأبيض أصبح نادى، موضحا أن الفيديو المفبرك لن ينسيه الدفاع عن لقب القرن.

أضاف رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى:" كنا نجمع اشتراكات أعضاء الزمالك في السنة 2 مليون جنية، حاليًا نحصد 2 مليون جنية في اليوم الزمالك أصبح نادي عالمي، اتحدى اي نادي في مصر كلها،من أسكندرية لأسوان أن يكون مثل الزمالك حاليًا".

وعن الفيديو المفبرك تابع :" في الفيديو المفبرك حاولو يقلدوا صوتي وأنا بقول البلد دي مفيهاش راجل.. أي بلد تقصدون بشالوش أم ميت غمر وأي أهلاوي مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر".

Advertisements

وواصل:" أتلقى رسائل من جمهور الأهلي الحقيقي ويقولون لي: شكرا إنك كشفت الخطيب".