شكرا لقرائتكم الزمالك يضغط لتخفيض عقد فرجاني ساسي واللاعب يبحث عن عروض خليجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك محاولات مع التونسي فرجاني ساسي من أجل لتجديد عقده مع الفريق الأبيض، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

يذكر أن تركي آل الشيخ تحمل قيمة الموسم الأول من عقد فرجاني ساسي، بينما تحمل الزمالك قيمة الموسم الحالي والموسم المقبل.

Advertisements

ويستغل مسئولو الزمالك وجود مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي في القاهرة مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأبيض الجديد، لحسم ملف تجديد عقد ساسي، حيث يعتبرون وجود وكيله في لقاهرة ورقة ضغط لتسريع تجديد عقد اللاعب.

ويتقاضى 1.5 مليون دور وهناك محاولات لتخفيض الرقم باعتبار أن خزينة الزمالك لا تستطيع تحمل قيمة العقد الكبير، ولكن اللاعب يرفض تخفيض قيمة العقد بل يحاول تأجيل المفاوضات تحسبا لتلقيه عرضا خليجيا بقيمة مالية أكبر مما يتقاضاها في الزمالك، أو يستمر في ميت عقبة حال فشل التحصل على عقد أكبر، ولكن مبدأ تخفيض قيمة عقده مرفوض تماماً.