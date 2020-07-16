شكرا لقرائتكم عمرو محب: أحمد سليمان محلل أداء الأهلي أحد أسباب النجاح في الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على محلل الأداء أحمد سليمان، واصفاً إياه بالعنصر الفعال الذي يساهم بشكل كبير في نجاحات القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال عمرو محب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزميل والصديق العزيز الكابتن أحمد سليمان محلل الأداء. أحد أهم أسباب نجاح الجهاز الفني الحالي للنادي الاهلي باحترافيته الشديدة واتقانه لعمله... وعلى المستوى الإنساني هو أحد أرقى وأجمل الشخصيات التي تعاملت معها في الوسط الرياضي".

عمرو محب عبر فيس بوك مع أحمد سليمان محلل الأداء

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز والمباريات المتبقية من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينتظر الفريق مواجهة الوداد المغربي شهر سبتمبر المقبل.

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خاض لاعبو النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادا لاستكمال المشوار الأفريقى واستئناف الدورى.

وقرر الجهاز الفنى خوض تراى ماتش كامل فى مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار التحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى.

فيما خضع لاعبو الفريق والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق خضعوا للمسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.