شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي عن عروض عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدي: كله كلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد محسن أبو جريشة، مدرب الإسماعيلي، على أنباء وصول عروض احترافية إلى نجمي الفريق عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدي قائلا كله كلام ولم يصلنا عروض رسمية حتى الان لأى لاعب في الفريق.

وأضاف مدرب الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME , على قناة ON TIME SPORT1 ، أن المدرب الفرنسي ديديه جوميز متواجد معنا في الإسماعيلية ولم يغادر خلال فترة التوقف وهو مستمر مع الفريق، مؤكدا أن استعدادات الإسماعيلي تسير بشكل جيد رغم بعض الصعوبات.

وواصل أبو جريشة، أن الإسماعيلي متمسك بكل نجومه وعلى رأسهم باهر وعبد الرحمن مجدي، مؤكدا وجود اتصالات ومفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف الذى سيتواجد في القاهرة الفترة القادمة لتمديد التعاقد معه وبقائه ضمن صفوف الفريق رغم المغالاة المادية في طلباته.

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وتابع محمد محسن، مركزنا في الدوري متأخر ولا بد من تحسينه للأفضل وها من نسعي إليه خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان الإسماعيلي يركز بشكل جيد وكبير في البطولة العربية بعدما حسم الشوط الأول من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بالفوز بهدف نظيف على الرجاء المغربي في انتظار مباراة الإياب والتي يتردد أنباء عن اقامتها في اخر شهر سبتمبر أو أول شهر أكتوبر لأنها ستصنع الفارق معنا حال التأهل والصعود لنهائي البطولة .