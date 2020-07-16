محمود الشامي يهدد بعدم خوض انتخابات الجبلاية في هذه الحالة

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جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي المرشح المحتمل لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة، في حال رفض الجمعية العمومية اختيار نائب لرئيس الاتحاد من الخارج.
وقال الشامي، أن الإصرار على اختيار النائب من الداخل، سيكون بفضل المجاملات بين الأعضاء في الاختيار، وليس بسبب حصوله على عدد أصوات كثيرة.
وأوضح محمود الشامي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه فى حال رفض الجمعية العمومية لائحة اختيار نائب الرئيس من الخارج، سوف يعتذر عن خوض الانتخابات بسبب عدم وجود رغبة من أعضاء الجمعية العمومية فى وجوده.
ويجرى الشامي في الأوقات الحالية عددا من الجولات الانتخابية بدأها بمرسى مطروح ثم الغربية وانتهى بجولة انتخابية اليوم الأربعاء في الشرقية.
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