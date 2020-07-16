شكرا لقرائتكم توقيع صالح جمعة للزمالك وراء عودته لتدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال صادق فى تصريحات تليفزيونية: "فايلر أبلغ مسؤولي الأهلي عندما كان فى سويسرا رفضه مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب تصريحاته التى هاجم فيها اللاعب المدرب خلال الفترة الماضية".

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وأضاف: "أمير توفيق علم بعقد صالح جمعة جلسة مع مسؤولي الزمالك وتوقيعه على عقود انضمام للقلعة البيضاء، والاتفاق كان هيقدم شكوي ضد الأهلي بسبب ابتعاده عن التدريبات".

وأشار إلى أن مسؤولي الأهلي أصروا على مشاركة صالح جمعة فى التدريبات بسبب منعه من الانضمام إلى صفوف الزمالك.