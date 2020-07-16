شكرا لقرائتكم رؤساء أندية القسم الثاني سعداء بعودة المنافسات في 20 سبتمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عدد من رؤساء الأندية والمسئولين عن سعادتهم بقرار عودة دوري القسم الثاني في 20 سبتمبر القادم واستكمال المنافسات بعد أشهر من توقف النشاط الرياضي على خلفية الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد أشرف نصار ، رئيس البنك الأهلي في تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME , على قناة ON TIME SPORT1 ، قائلا نرحب بعودة الدوري في الدرجة الثانية وأن جميع اللاعبين استبلوا القرار بكل سعادة وسنبدأ في عمل المسحات الطبية للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة مع عودة التدريبات.

فيما أكد إيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور، ن فريقه ينافس بكل قوة على التأهل والصعود للدوري الممتاز وهو من الأندية التي بذلت مجهود كبير ولا تمامنع أبدا في استكمال المسابقة ليحصل الجميع على حقوقه.

بينما يري معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن قرار العودة كان سببا في شرح صدورنا ، لأنه سيكون بمثابة تطبيق العدالة ليحصل كل فريق على ما يستحق وهو ما يقربنا من الصعود والتأهل الى الدوري الممتاز ،مضيفا أن قرار العودة يحقق العدالة للأندية التي بذلت مجهود كبير خلال هذا الموسم .

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد أجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد اجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.