شكرا لقرائتكم نابولي يتعادل مع بولونيا.. وميلان يعبر بارما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب ميلان تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه بارما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت سقوط نابولي في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه بولونيا، فيما فاز سامبدوريا على كالياري 3 - صفر.

وفي المباراة الأولى، تقدم بارما في الدقيقة 44 عن طريق جاسمين كوريت، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 55، ثم أضاف المدافع أليسيو رومانيولي الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 77 سجل التركي هاكان تشالهانوغلو الهدف الثالث لميلان. ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما تجمد رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

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وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، سقط نابولي في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا 1 - 1 .

وسجل المدافع اليوناني كوستاس مانولاس هدف التقدم لنابولي في الدقيقة السابعة، لكن موسى بارو سجل هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 80. ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ميلان، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، فاز سامبدوريا على ضيفه كالياري 3 - صفر. وتقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة عن طريق مانولو جابياديني، قبل أن يسجل فيدريكو بونازولي هدفين في الدقيقتين 40 و53.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد كالياري عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.