آرسنال يصعد مركزًا على أكتاف ليفربول ويواصل مشوار المقعد الأوروبي.. وصلاح يراوغ ديفيد لويز

راوغ نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، لاعب آرسنال ديفيد لويز في المباراة التى اقيمت اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقي الفريقان في الجولة السادسة والثلاثين من البطولة، في ملعب الإمارات.

وشهدت الدقيقة 53 مراوغة رائعة من محمد صلاح أمام ديفيد لويز، حيث أهانه المصري وراوغه بذكاء ونجح في الحفاظ على كرته.

وسدد صلاح بعد ذلك الكرة تجاه مرمى آرسنال، ولكن الحارس مارتينيز نجح في التصدي لها ببراعة.وخرج محمد صلاح في الدقيقة 83. حسبما نشر موقع "بطولات".

حسم أرسنال نتيجة مباراته أمام ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الإمارات "معقل الجانرز"، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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افتتح السنغالي ساديو ماني، أهداف المباراة، ليضع الهدف الأول لليفربول، في شباك أرسنال، بالدقيقة 19 من عمر اللقاء، من تمريرة حاسمه أرسلها له روبرتو فيرمينو، لينفرد بها داخل منطقة جزاء الجانرز، قبل أن يدرك ألكسندر لاكازيت هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 30، وأضاف ريس نيلسون الهدف الثاني.

ليفربول يهدر فرص الفوز

أهدر ليفربول العديد من الفرص التي كان من شأنها تغيير مسار المباراة لصالحه، في ظل الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها كتيبة مايكل أرتيتا، وسط سيطرة نسبية من قبل لاعبي ليفربول، بنسبة استحواذ تخطت الـ57%، على مدار الـ90 دقيقة.

وأوقف آرسنال مسيرة انتصارات ليفربول، ولطن الخسارة لم تزيحه من التربع على عرش الدوري الإنجليزي، من خلال الابتعاد بالصدارة برصيد 93 نقطة، وحسم لقب المسابقة المحلية قبل انتهاء الموسم رسمياً بـ7 جولات.

وحصد بطل الدوري الإنجليزي نقاطه الـ93، من تحقيق الفوز في 30 مباراة، بينما حسم التعادل ثلاث مباريات للريدز، ومني بالهزيمة مثلهم، منذ بداية مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على مدار 36 جولة.

في المقابل، يسير آرسنال بخطى ثابتة في طريق حجز مقعد في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، ويحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 53 نقطة، حصدها من الفوز في 13 مباراة، بينما حسم التعادل 14 مباراة للجانرز، ومني بالهزيمة 9 مرات فقط. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".