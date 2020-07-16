7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية، وأبرزها َطلائع الجيش يفوز علي المقاصة 2 / 0 فى أول ودية بعد "كورونا" ، واتحاد الكرة يقرر تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية، رسميًا.. تأجيل أولمبياد الشباب بالسنغال إلى عام 2026، المثلوثى يصل القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك، والأهلى يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفى بتدريبات التتش استعدادًا للدورى. َطلائع الجيش يفوز علي المقاصة 2 / 0 فى أول ودية بعد "كورونا" حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم الأهلى يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفى بتدريبات التتش استعداداً للدورى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، الأهلى إن ألفريق مستمر فى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع". Advertisements اتحاد الكرة يقرر تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية، حيث كان هناك ارتباط بين ألفريق الأول وفرق الجمهورية، بحيث إذا هبط ألفريق المشارك فى الدورى الممتاز لدورى الدرجة الثانية يهبط معه فريقه المشارك فى دورى الجمهورية، إلا أن التعديل جاء ليفصل ألفريق الأول عن ألفريق المشارك فى دورى الجمهورية، بحيث إذا هبط الأول يظل فريق الجمهورية مشاركًا فى بطولته كما هو. الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً 22 يوليو ببرج العرب بفرمان كارتيرون استقر الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على مواجهة طلائع الجيش ودياً فى 22 يوليو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، ويدرس ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به ألفريق مبارياته الرسمية. الإسماعيلى يكشف حقيقة عرض أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يتلق عرضاً من أياكس أمستردام الهولندى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب ألفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا نناقش عروض وكلاء اللاعبين الشفهية، حتى الآن لم يصلنا عرض رسمى من أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، واللاعب مرتبط بعقد مع الدرأويش ولاصحة للإستغناء عن خدماته".

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