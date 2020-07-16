قناة الزمالك: وزير الرياضة وافق على فتح الجيم غدًا بعد جلسة مرتضى منصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات الجيم هى: 1- اشتراطات وإجراءات عامة واجبة لعودة النشاط بالأندية الصحية والجيم. 2- الأنشطة غير المسموحة فى المرحلة الأولى داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية. 3- التباعد الجسدى والحد من التزاحم داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية. 4- رفع الوعى بين الأعضاء والعاملين داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية. 5- الحد من انتشار وانتقال العدوي داخل الاندية الصحية وصالات اللياقة البدنية. Advertisements 6- الترصد الطبي داخل الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية. 7- القواعد العامة الخااصة بالعاملين والمترددين على الأندية الصحى وصالات اللياقة البدنية. 8- سياسة مكافحة انتقال العدوي الخاصة بعمال النظافة والمتعامليت مع النفايات داخل الاندية الصحي وصالات اللياقة البدنية. 9- سياسة مكافحة العدوي أثناء تحويل الحالة المشتبهة إلي المستشفي. 10- آلية المتابعة والرقابة لعودة النشاط بالاندية الصحية وصالات اللياقة البدنية من خلال كل المنشأة. 11- الإجراءات الاحترازية الواجب إتباعها عند التعامل مع المخالفات التي تتنتج من أى منشأة رياضية.

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