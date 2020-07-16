شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ودية الطلائع والمقاصة: الإجراءات الطبية جعلتني أشعر أن المباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد محمود عاشور حكم مباراة المقاصة وطلائع الجيش الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية التي طبقت اليوم جعلته يشعر بأن المباراة رسمية وأدار عاشور أول مباراة تقام وتذاع على الهواء منذ انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر حكم ودية الطلائع والمقاصة: الإجراءات الطبية جعلتني أشعر أن المباراة رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.