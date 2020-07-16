شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ودية الطلائع والمقاصة: الإجراءات الطبية جعلتني أشعر أن المباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمود عاشور حكم مباراة المقاصة وطلائع الجيش الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاحترازية التي طبقت اليوم جعلته يشعر بأن المباراة رسمية وأدار عاشور أول مباراة تقام وتذاع على الهواء منذ انتشار فيروس كورونا وتجميد النشاط الرياضي في مارس الماضي.

وتابع عاشور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن الحكام خاضوا فترة تأهيل تتناسب مع الجهد المبذول منهم في المباريات موضحًا أن الحكم يقطع ما لا يقل عن 12 كم في اللقاء الواحد وعن مسحات الحكام، قال عاشور أنه أجرى المسحات قبل 72 ساعة، وتم ابلاغه بالنتيجة ظهر اليوموعن حالة اللاعبين، قال الحكم الدولي إن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد قياسًا على الفترة الكبيرة التي غابوا فيها عن المباريات بسبب كورونا.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري هذا الموسم ، وأحرز هدفي الطلائع احمد سامي في الدقيقة 8 وعمار حمدي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهي المباراة الودية الاولي التي تقام في مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.