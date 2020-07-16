شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: ننتظر تحديد مكان مباريات دورى الأبطال ولم نفعّل شراء حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد وهبى المتحدث الرسمى لفريق الرجاء المغربى عن أن المسئولين فى النادى المغربى ينتظرون إخطارهم من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بالبلد المستضيف لمباريات الدور قبل النهائى والنهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بشكل رسمى لمناقشة الأمر وأنه على ثقة من الحيادية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح سعيد وهبى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن فريق الرجاء المغربى لم يفعل بند شراء المهاجم حميد أحداد من قبل نادى الزمالك بسبب الأزمة المالية التى يتعرض لها النادى وأشار الى أستمرار اللاعب برفقة الفريق الى نهاية المنافسات يوم 24 سبتمبر المقبل حيث تم أستعارة اللاعب من قبل الفريق الأبيض مقابل 150 ألف دولار.

وأشار المتحدث الرسمى لفريق الرجاء المغربى إلى أنه يتم الاستعداد حاليًا من قبل الفريق لاستئناف مباريات بطولة الدورى المغربى وأنهم فى المرحلة الثانية من بروتوكول الطبى التى وضع لهم من قبل وزارة الصحة بالمغرب.

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تقديم نادى شباب المحمدية، عرضًا رسميًا لنادى الزمالك، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه حميد أحداد، والذى يقضى الموسم الحالى على سبيل الإعارة، ضمن صفوف فريق الرجاء المغربى.

وذكر موقع "هسبورت" المغربى، أن نادى شباب المحمدية، قدم عرضا رسميا، لإدارة الزمالك، فى الثالث من شهر يوليو الجارى، من أجل ضم المهاجم حميد أحداد، الذى يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة لفريق الرجاء.

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وأضاف الموقع المغربى أن المفاوضات بين الناديين مستمرة حتى الآن، من أجل التوصل إلى إتفاق نهائي حول ضم المهاجم المغربى.

وأشار الموقع المغربى، إلى أن حميد أحداد يعد من أفضل لاعبي الدوري المغربى هذا الموسم، على الرغم من مشاركاته القليلة مع فريق الرجاء، بسبب الإصابات، حيث نجح في استعادة مستواه بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في أغلب أوقات الموسم الماضى.

وفى سياق آخر، قدم نادى الدفاع الجديدى المغربى، شكوى ضد الزمالك للاتحاد.

جدير بالذكر أن فريق الدفاع الحسنى المغربى، قرر مقاضاة الزمالك، فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم حصوله على نسبة 20 %، من قيمة إعارة أحداد إلى فريق الرجاء المغربى.

كان الزمالك، قد ضم أحداد من الدفاع الحسنى، فى صيف عام 2018، بعقد لمدة 4 سنوات.