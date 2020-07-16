شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يواجه الأهلي سموحة "مرتين" ودياً قبل استئناف الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، أطراف 3 مواجهات ودية يخوضها الفريق قبل استئناف بطولة الدورى العام فى شهر أغسطس المقبل، المواجهة الودية الأولى ستكون صباح غداً الخميس بين لاعبى الأهلى فيما بينهم، حيث يرغب فايلر فى تجربة كل عناصر الفريق بما فيهم العناصر الشابة، وتكون المواجهة الثانية يوم الخميس بعد المقبل أمام نادى سموحة فى القاهرة، وتقرر أن تكون المواجهة الودية الثالثة يوم الخميس الذى يليه وستكون امام سموحة أيضا.

وأكد مسئولو الأهلي أن الجهاز الفني وقع اختياره على سموحة لمواجهته مرتين بسبب انتهاء مباريات الفريقين في بطولة الدوري العام حيث واجه الأهلي سموحة بالفعل وبالتالي فلن يتواجه الفريقين مُجدداً بعد استئناف الدوري، مما يمنح الجهاز الفني الحرية في تطبيق جميع أفكاره وخططه بأريحية خلال مواجهتي سموحة الوديتين.

وألغى الجهاز الفنى للأهلى معسكر الفريق، الذى كان من المفترض إقامته فى برج العرب خلال الفترة المقبلة، وهناك 3 أسباب رئيسية وراء إلغاء معسكر برج العرب، الأول هو تواجد الزمالك هناك لإقامة معسكر، ولا ترغب الإدارة الحمراء فى الدخول بأى احتكاك من أى نوع مع المعسكر الأبيض، والسبب الثانى هو الخوف من الكورونا خاصة وأن الفريق سيكون مضطرا لاستخدام أدوات الفندق وملاعب التدريب هناك وهى الأمور التى أثارت قلق الجهاز الفنى وأخيرا عدم الرغبة فى الدخول بحالة ملل قبل استئناف الدورى والذى سيكون بمثابة البطولة المجمعة لإقامة مباراة كل ثلاثة أيام، ولذلك يحاول الجهاز الفنى منح اللاعبين فترة مناسبة لقضائها مع أسرهم قبل الدخول فى غمار منافسات الدورى.

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