اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 15/7/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية، الزمالك يواجه طلائع الجيش وديًا 22 يوليو ببرج العرب بفرمان كارتيرون، رسميًا.. تأجيل أولمبياد الشباب بالسنغال إلى عام 2026، المثلوثى يصل القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك، والأهلى يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفى بتدريبات التتش استعداداً للدورى.

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اتحاد الكرة يقرر تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، تغيير نظام هبوط فرق دورى الجمهورية، حيث كان هناك ارتباط بين ألفريق الأول وفرق الجمهورية، بحيث إذا هبط ألفريق المشارك فى الدورى الممتاز لدورى الدرجة الثانية يهبط معه فريقه المشارك فى دورى الجمهورية، إلا أن التعديل جاء ليفصل ألفريق الأول عن ألفريق المشارك فى دورى الجمهورية، بحيث إذا هبط الأول يظل فريق الجمهورية مشاركًا فى بطولته كما هو.

الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً 22 يوليو ببرج العرب بفرمان كارتيرون

استقر الجهاز ألفنى للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون على مواجهة طلائع الجيش ودياً فى 22 يوليو الجارى ببرج العرب بالإسكندرية، من أجل إعداد جميع المتواجدين داخل المعسكر بأفضل صورة فنية وبدنية استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، ويدرس ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الزمالك الدفع بآخر تشكيل خاض به ألفريق مبارياته الرسمية.

رسمياً.. تأجيل أولمبياد الشباب بالسنغال إلى عام 2026 أعلن الألمانى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب، لمدة 4 أعوام، لتقام فى عام 2026، بدلًا من عام 2022 فى العاصمة السنغالية داكار الأهلى يعلن إلغاء معسكر برج العرب ويكتفى بتدريبات التتش استعداداً للدورى قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، الأهلى إن ألفريق مستمر فى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع". Advertisements

الأهلى يقرر إقامة "ترأى ماتش" غداً فى التتش بمشاركة جميع اللاعبين

قرر الجهاز ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، خوض ترأى ماتش كامل فى مران ألفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، ويأتى قرار الجهاز ألفنى بإقامة ترأى ماتش كامل غدا، فى إطار التحضير للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات الدورى بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

الإسماعيلى يكشف حقيقة عرض أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى

كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه لم يتلق عرضاً من أياكس أمستردام الهولندى للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب ألفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا نناقش عروض وكلاء اللاعبين الشفهية، حتى الآن لم يصلنا عرض رسمى من أياكس أمستردام للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، واللاعب مرتبط بعقد مع الدرأويش ولاصحة للإستغناء عن خدماته".

دونجا والمحمدى والشامى يسجلون غياباً عن الإسماعيلى فى ودية تماسيح النيل

يغيب الثلاثى باهر المحمدى ومحمود دونجا ومحمد الشامى لاعبو الإسماعيلى عن مباراة فريقهم الودية مع أسوان، والمقرر لها غداً الخميس على استاد الإسماعيلية استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل بسبب الإصابة، حيث مازال الثنائى باهر المحمدى ودونجا فى حاجة لعشرة أيام قبل الآنتظام فى التدريبات الجماعية بينما يعانى محمد الشامى مهاجم ألفريق من كدمة بسيطة وفضل الجهاز ألفنى منعه من المشاركة فى المباراة خوفاُ من تفاقم إصابته حيث يؤدى برنامج تأهيلى بالجرى حول الملعب.