شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يجتمع السبت المقبل ويناقش وضع خطة بديلة لاستئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، اجتماعاً السبت المقبل بالفيديو كونفرانس، لمناقشة العديد من النقط المهمة الخاصة بعودة النشاط، وأهمها وضع خطة بديلة لتجهيز اللاعبين حال تأجيل انطلاق المسابقات المحلية المقرر إقامتها يوم 13 أغسطس المقبل ، بسبب الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل اللجنة الطبية العليا، والعديد من النقاط الأخرى الخاصة بالتجهيزات المستمرة للاعبين محمد صفوت ميار شريف المؤهلين لأولمبياد طوكيو 2021 .

وكان اتحاد التنس قد اعتمد تشكيل لجنة طبية للاتحاد لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطلوبة استعداداً لانطلاق البطولات المحلية فى شهر أغسطس المقبل، وجاء تشكيل اللجنة كالتالى: دكتورة رشيقة أبوشوشة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الطبية، والدكتور حاتم حلمى أستاذ جراحة التجميل كلية طب القصر العينى، والدكتور محمود الداوودى من مكتب وزير الصحة والسكان.

واستقر اتحاد التنس على استئناف البطولات المحلية المجمعة، 13 أغسطس المقبل، بعد قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو الجاري .

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وحرص اتحاد التنس على إجراء تحاليل فيروس كورونا لجميع موظفى الاتحاد، بمقر الاتحاد فى إطار البروتوكول التى وضعته وزارة الشباب والرياضة مع عودة النشاط الرياضى فى الأول من يوليو الجاري.

من جانبه أكد المهندس وليد سامى، نائب رئيس اتحاد التنس، أن الاتحاد حريص على صحة جميع العاملين داخله، مشيرًا إلى أن المجلس وافق على عمل التحاليل للموظفين من موارد الاتحاد الخاصة، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية.

وكان اتحاد التنس قرر تخفيض رسوم تنظيم البطولات المحلية التى يحصلها الاتحاد من الأندية والهيئات مقابل رعايتهـا بنسبة 50%، وذلك مساهمة من الاتحاد فى الأعباء المالية الجديدة التى زادت على هذه الأندية والهيئات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.