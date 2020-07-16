شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف مواعيد مباريات كأس العالم.. والزمالك يصعد ملف "نادى القرن" فى موجز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موجزا لأهم الأخبار الرياضية على الساحة المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار قدمها الزميلان رغدة بكر وهشام عبد التواب، وأعدها الزميل محمود نصر.

وجاء على رأس الموجز تصريحات مصدر من داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، بان النادى سيقدم ملف الشكوى لاتحاد الكرة غدا تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية.

وأكد المصدر أن اللجنة انتهت من إعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت أحقية نادى الزمالك بلقب نادي القرن من الأهلي.

كما تحدث الموجز حول بدء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى التفاوض مع عدة أندية للعب مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الفريق قدام سموحة يوم 23 يوليو الجارى بالتتش استعداداً لعودة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل.

ورحلة البحث عن مباراة ودية ثانيه جاءت بعد بطلب من رينيه فايلر لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضي واستكمال منافسات الدوري وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

كما تناولت تعهد صالح جمعة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، بمواصلة الالتزام بعد الفرصة اللي منحه له مدرب الفريق لمدة شهرين لتحديد مصيره في القلعة الحمراء.

وأكد صالح جمعة، أنه سيذل أقصى جهد علشان ينال ثقة المدير الفنى، وده من خلال الاجتهاد والتركيز فى الملعب، وأنه تعلم من أخطائه السابقة، ويسعى للعودة للمشاركة فى مباريات الأهلى، وأن فايلر هيشوف إنسان جديد خلال الفترة المقبلة تختلف تماما عن الماضى.

وعلى مستوى الرياضة العالمية، تناولت النشرة تقرير صحيفة ذا صن حول تصدر المهاجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة سنويا لأفضل لاعب في العالم، بسبب المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب مع فريقه الموسم ده وكمان مساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية "البوندزليجا، وكأس ألمانيا".

ووضعت الصحيفة الإنجليزية ليفاندوفسكى في صدارة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، يليه ميسي ثم النجم البلجيكى كيفين دى بروين نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، ورونالدو، ثلاثى ليفربول ساديو مانى، ومحمد صلاح ، وفان دايك ورحيم سترلينج ، كيليان مبابى، ونيمار.

كما تناول الموجز إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن مواعيد مباريات النسخة المقبلة من نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر، وقال ان مرحلة المجموعات هتبدأ يوم 21 نوفمبر وتستمر حتى 2 ديسمبر 2022، ثم تقام منافسات دور الستة عشر من 3 حتى 6 ديسمبر، والدور ربع النهائى أيام9 و10 ديسمبر.

وهتتلعب مباريات الدور نصف النهائى في 13 و14 ديسمبر، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 ديسمبر، والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر فى واقعة هى الأولى عبر التاريخ أن يقام المونديال فى فصل الشتاء، وذلك لارتفاع درجات الحرارة هناك فى فصل الصيف.

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كما تحدث الموجز أعلن استمرار السماح بإجراء 5 تبديلات للأندية، حتى نهاية المسابقات في شهر يوليو وأغسطس من عام 2021، وده لضمان سلامة اللاعبين، في ظل أزمة كورونا.

وأضافت الفيفا، السبب الرئيسي للتعديل المؤقت للقانون، كان التأثير على رفاهية اللاعب للمسابقات التي يتم لعبها في فترة مكثفة وفي ظروف جوية مختلفة.

وأظهرت المراجعة الأخيرة أن أسباب التعديل المؤقت لا تزال سارية ومن المرجح أن يستمر التأثير على رفاهية اللاعب حتى عام 2021 بسبب عوامل مختلفة.

بالإضافة إلى أعلان رابطة أندية الدوري الإنجليزي، أن فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، هيتسلم لقب المسابقة اللى توج به رسميا، بعد نهاية مباراة تشيلسي يوم الأربعاء.

وكشفت الرابطة أن لاعبو ليفربول وموظفيه سيتسلمون ميدالياتهم وكأس الدورى الإنجليزى، كفائزين بالبطولة، على منصة خاصة مبنية على مدرج كوب، وتحيط بها لافتات مشجعين في قلب المكان الذى يجلس فيه مشجعو ليفربول عادة.

ومن الكرة العالية للكرة الأفريقية، أشار الموجز إلى تقارير صحفية مغربية، وتأكيدها أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم ستحسم الدولة المستضيفة لباقى منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بكره الخميس، بعد اعتذار الكاميرون على عدم استضافتها للمباريات.

وكان الكاف، حدد شهر سبتمبر اللى جى، من أجل إقامة مباريات نصف نهائي البطولة، اللى كان تأهل ليه الأهلي والزمالك من مصر لمواجهة الوداد والرجاء من المغربي على الترتيب.