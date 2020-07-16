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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إنبي يكلف محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين خلفا لإمام محمدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث الرسمي للمجلس، أن مجلس الإدارة برئاسة زكريا السيد قرر تكليف محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين بالنادي البترولي خلال المرحلة المقبلة خلفا لإمام محمدين الذي تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي بإنبي، إن محمد غرابة عضو مجلس إدارة النادي البترولي بصفته مشرفا علي قطاع الناشئين سيعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع محمد إسماعيل لمناقشة كافة متطلبات المرحلة المقبلة والانتهاء من تشكيل الأجهزة المختلفة الخاصة بقطاع الناشئين للموسم الجديد ووضع خريطة كاملة للمرحلة المقبلة.
وتمسك مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد، باستمرار محمدين خاصة كونه أحد رموز النادي البترولي إلا أن رغبته في قبول عرض الاتحاد السكندري أدت إلي تقديم الشكر له علي المرحلة الماضية والتمنيات بالتوفيق له خلال المرحلة المقبلة مع توجيه كل الدعم لمحمد إسماعيل في مهمته الجديدة.
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