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مجلس إنبي يكلف محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين خلفا لإمام محمدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث الرسمي للمجلس، أن مجلس الإدارة برئاسة زكريا السيد قرر تكليف محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين بالنادي البترولي خلال المرحلة المقبلة خلفا لإمام محمدين الذي تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي بإنبي، إن محمد غرابة عضو مجلس إدارة النادي البترولي بصفته مشرفا علي قطاع الناشئين سيعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع محمد إسماعيل لمناقشة كافة متطلبات المرحلة المقبلة والانتهاء من تشكيل الأجهزة المختلفة الخاصة بقطاع الناشئين للموسم الجديد ووضع خريطة كاملة للمرحلة المقبلة.

 


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وشدد زيدان، إن تعيين إسماعيل لرئاسة قطاع الناشئين في انبي يأتي في إطار سياسة النادي في دعم أبناء النادي خاصة إن إسماعيل عمل لمدة 7 سنوات نائبا لإمام محمدين وجاءت رؤية المجلس بأن التوقيت الحالي هو الأفضل للاستفادة بالخبرات التي كونها محمد إسماعيل بجانب الثقة في قدراته خاصة إن النادي لديه نظاما في القطاع يسير عليه الجميع ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين والأجهزة الفنية في المراحل السنية المختلفة والتي جاءت نتاج عمل سنوات متتالية داخل النادي البترولي.

 

وتمسك مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد، باستمرار محمدين خاصة كونه أحد رموز النادي البترولي إلا أن رغبته في قبول عرض الاتحاد السكندري أدت إلي تقديم الشكر له علي المرحلة الماضية والتمنيات بالتوفيق له خلال المرحلة المقبلة مع توجيه كل الدعم لمحمد إسماعيل في مهمته الجديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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