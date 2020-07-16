شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى : ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أنه تم منح الضوء الاخضر للاتحاد المصرى لكرة القدم للموافقة على استضافة مباريات دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة و إرسال طلب رسمى الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " و تم استشارة مسئولى ستاد القاهرة الذين أكدوا جاهزية أرض الملعب لخوض اللقاءات .

وأوضح أشرف صبحى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تم تحويل طلب الاهلى برفع لافتات نادى القرن من نادى الزمالك الى بعض اللجان المختصة والقانونية لأخذ بعض الاجراءات و أعطاء لكل شخص حقة .

وأكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي ، لأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما تقدم الاتحاد بطلب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" باستضافة المباريات بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها بشكل رسمي .

محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية أكد إن الاتحاد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون.

وأضاف محمد فضل في تصريحات تلفزيونية ، أن اتحاد الكرة تقدم بطلب رسمي من أجل استضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والزمالك ضد الرجاء المغربي.

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وتابع محمد فضل أن اتحاد الكرة المصري أقدم على خطوة استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل لأنهم يأملون في تتويج الأهلي أو الزمالك بلقب البطولة بمصر.