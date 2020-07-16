شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد العزيز عن تأجيل أولمبياد الشباب 4 سنوات: جيلا من الأبطال ستفوتهم الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، أن تأجيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب، لمدة 4 أعوام، بسبب وباء كورونا، سيجعل جيلا من الأبطال ستفوتهم فرصة إحراز ميدالية أولمبية وأن ذلك القرار غير مفهوم.

وكتب خالد عبد العزيز، عبر حسابه بموقع تويتر:"قرار غير مفهوم للجنة الأوليمبية الدولية اليوم بتأجيل دورة الألعاب الأوليمبية للشباب والتى كان من المقرر إقامتها عام 2022 فى داكار عاصمة السنغال إلى عام 2026 بسبب وباء كورونا! جيل من الأبطال الشباب تفوتهم فرصة إحراز ميدالية أوليمبية".



خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق عبر تويتر

وكان قد أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب، لمدة 4 أعوام، لتقام في عام 2026، بدلًا من عام 2022 في العاصمة السنغالية داكار، حيث كانت دورة الألعاب الأولمبية للشباب قد أسندت السنغال لتصبح أول دولة أفريقية تستضيف دورة للألعاب الأولمبية على مر التاريخ.

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ويأتي هذا القرار لتخفيف الضغط على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية في أعقاب تأجيل أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف العام المقبل بدلا من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال باخ للصحفيين في مؤتمر بالفيديو كونفرانس إن القرار اتخذ بشكل مشترك بعد محادثة هاتفية مع الرئيس السنغالي ماكي سال أول أمس الإثنين، بتأجيل أولمبياد الشباب لمدة 4 أعوام بدلًا من إقامتها عام 2022، لإتاحة فرصة أكبر للاستعداد والتخطيط لدورة الألعاب الأولمبية للكبار بمدينة طوكيو اليابانية.

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نسختها الماضية بمدينة بيونس آيرس الأرجنتينية، وحصدت مصر 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، و7 ميداليات برونزية، لتحتل المركز الثالث والعشرين في جدول ترتيب الدول.