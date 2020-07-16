شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: كاف سيعلن غداً استضافة تونس لمباريات دوري أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" استقر بنسبة 95% علي استضافة استاد رادس بتونس ، مباريات النصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون، وسيتم الإعلان الرسمي غداً الخميس ، مشيراً إلي أن هناك اتجاه قوي في الكاف بعدم استضافة مصر والمغرب للمباريات نظراً لوجود فرقتين من مصر الاهلي والزمالك ، وفرقتين من المغرب الوداد والرجاء .

وأضاف خالد الغندور في تصريحات ببرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ، أن استضافة تونس للمباريات يرجع كافة الفرق المغربية علي الفرق المصرية ، نظراً لاقتراب تونس من المغرب فضلاً عن دخول الجماهير المغربة إلي تونس بدون تأشيرة عكس الجماهير المصرية .

وكان سايدو مبومبو، رئيس الاتحاد الكاميروني، خلال مؤتمر صحفي، أقيم أول أمس الإثنين، قد قال:"نعتذر عن استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".

وكان الكاف، قد حدد شهر سبتمبر المقبل، من أجل إقامة مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

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وتأهل الأهلي والزمالك من مصر لمواجهة الوداد والرجاء من المغربي على الترتيب، فى نصف نهائي عربي بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربى بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.