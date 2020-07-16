شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 15 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يقدم ملف نادي القرن لاتحاد الكرة غدا لتصعيده للمحكمة الرياضية الزمالك يقدم ملف نادي القرن لاتحاد الكرة غدا لتصعيده للمحكمة الرياضية كشف مصد داخل لجنة لقب نادي القرن بنادي الزمالك، انه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة غدا تمهيدا لتقديمها إلي الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية ، حيث انتهت اللجنة من اعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التي تثبت ان الزمالك الاحق بلقب نادي القرن من الأهلي، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد و تجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ". المثلوثي يصل القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي الي القاهرة منذ قليل لانهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، علي أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثي القاهرة متجها الي بلاده لانهاء متعلقاته علي ان يعود للانتظام في تدريبات الزمالك في اقرب وقت. مواعيد مباريات الزمالك الودية بعد الاتفاق مع بيراميدز وسلبية المسحة الثالثة Advertisements يخوض الزمالك ثلاث مباريات ودية مع كل من سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز، وذلك بمعسكر برج العرب، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته. تدريبات إضافية لأبو جبل في معسكر برج العرب يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الفيق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية يومية في الجيم بفندق إقامة الفريق في المعسكر المقام حاليا في برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث يحرص أبو جبل علي خوض مرانا بدنيا تحت اشراف الجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بغرض الحفاظ علي مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل فترة التوقف الحالية، بعدما نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي.

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