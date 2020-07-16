شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية إقليمية لتأهيل مدربي السباحة للاولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الاولمبياد الخاص الدولى والاتحادين العربى الاماراتى للسباحة وبتنظيم اماراتى ، دورة تدريبية اقليمية لتطوير وتأهيل مدربين السباحة ، عن طريق الفيديو كونفرانس، وتقام الدورة يومى 19 و20 يوليو الجارى .

وياتى تنظيم الدورة استثمارا للتعاون بين اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب ، تقام الدورة الإقليمية لتطوير وتأهيل مدربين السباحة وأسس تنظيم مسابقاتها بالاولمبياد الخاص( تدريب تحكيم تنظيم).



سباحو الاولمبياد الخاص

وتعد إقامة تلك الدورة الهامة تجهيزا لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل فى مجال الأولمبياد الخاص استعدادا للألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بألمانيا عام 2023 وتعد السياحة أحد أبرز الرياضات التي تشهدها الالعاب العالمية، ومنذ أن فتح باب التسجيل قام مدربون من الامارات ، مصر ، الاردن ، السعودية ، لبنان ، فلسطين ، العراق ، الكويت ، البحرين ، مصر ، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، السودان ، عمان . وباعداد كبيرة من المدربين والمدربات

وصرح الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن هذه الدورة تأتي استكمالا لمجموعة الدورات التى انطلقت على المنصة الافتراضية ومنذ جائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضى فى جميع أنحاء العالم ومع عودة النشاط الرياضى كان لابد من مواصل التدريب وإعداد المدربين فى مختلف الرياضات الامنة .

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سباقات الاولمبياد الخاص

ويضيف مدير عام الرياضة والتدريب وكانتالرياضات المائية إحدى مسابقات الألعاب العالمية التي عقدت في شيكاجو بالولايات المتحدة عام 1968 وكانت أول ألعاب عالمية ، و في الألعاب العالمية ، التي أقيمت في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك 682 لاعب يمثلون 144 برنامج أولمبياد خاص في مسابقات الرياضات المائية.

وكانت الرياضات المائية واحدة ضمن رياضات الألعاب الإقليمية الأولى والتي أقيمت بالقاهرة 1999 وشارك فيها عدد 40 لاعب ولاعبة من مصر، لبنان، فلسطين، سوريا، الاردن، الكويت، تونس، الجزائر.

وفي الألعاب الإقليمية الثالثة بلبنان 2002 شارك عدد 22 لاعب ولاعبة من مصر، لبنان، الأردن، سوريا، ليبيا، الكويت، الامارات، الجزائر، المغرب. في الألعاب الإقليمية السادسة أبو ظبي 2008 شارك في الرياضات المائية 17 دولة بعدد 70 لاعب و لاعبة . وفى الالعاب الاقليمية السابعة بدمشق 2010 شهدت مشاركة 68 سباحا و38 سباحة من 18 دولة، وكان ثالث أكبر مشاركة بعد ألعاب القوى وتنس الطاولة.