3 خطوات تفصل حمزة المثلوثي عن إتمام صفقة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات الدولى التونسي حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، على بعد 3 خطوات فقط من إتمام تعاقده والاعلان رسميا عن انضمامه إلى نادى الزمالك"، خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب وصول اللاعب اليوم الأربعاء إلى القاهرة ، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.

لمعرفة الخطوات التى تفصل حمزة المثلوثي عن إتمام صفقة الزمالك .. من هنا

ويتواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، في القاهرة خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك"، وبحسب موقع "فوت 24" التونسى، فإن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

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وسيتقاضى حمزة راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك بحسب التقرير التونسي لعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".

وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.

وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.