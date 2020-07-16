شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لأبو جبل في معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الفيق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية يومية في الجيم بفندق إقامة الفريق في المعسكر المقام حاليا في برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري ومباراة الرجاء في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، حيث يحرص أبو جبل علي خوض مرانا بدنيا تحت اشراف الجهاز المعاون للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بغرض الحفاظ علي مستواه الفني والبدني الذي كان عليه قبل فترة التوقف الحالية، بعدما نجح في قيادة الزمالك للتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والسوبر المحلي.

فيما كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي الي القاهرة منذ قليل لانهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، علي ان يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثي القاهة متجها الي بلاده لانهاء متعلقاته علي ان يعود للانتظام في تدريبات الزمالك في اقرب وقت.

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وكان موقع "فوت 24" التونسى، قد أكد أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.

وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".