استاد القاهرة يؤكد جاهزيته لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو هيئة استاد القاهرة الدولي ، لأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، جاهزية الاستاد لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما تقدم الاتحاد بطلب رسمي إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" باستضافة المباريات بعد اعتذار الكاميرون عن استضافتها بشكل رسمي .
محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية أكد إن الاتحاد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون.
وأضاف محمد فضل في تصريحات تلفزيونية ، أن اتحاد الكرة تقدم بطلب رسمي من أجل استضافة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي المغربي والزمالك ضد الرجاء المغربي.
وتابع محمد فضل أن اتحاد الكرة المصري أقدم على خطوة استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشهر سبتمبر المقبل لأنهم يأملون في تتويج الأهلي أو الزمالك بلقب البطولة بمصر.
واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.
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